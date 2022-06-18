Ферстаппен прокомментировал быстрейшие результаты на обеих пятничных тренировках ГП Канады

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свои быстрейшие результаты на пятничных тренировках Гран-при Канады.
«Это был позитивный день. Конечно, всегда есть вещи, которые можно изучить и попробовать найти полный баланс, но в целом это было хорошее начало уикенда. С самым мягким типом шин справиться труднее всего. Думаю, определённо нужно больше времени для этого, пусть даже у нас в любом случае конкурентоспособная машина.
Длинная серия кругов была хорошей, но шинам всё равно тяжело, так что есть над чем поработать. Пусть даже есть вещи, которые я хочу улучшить, но день всё равно был неплохим.
Если в квалификации пойдёт дождь, то ситуация одинакова для всех, мы просто будем с ней справляться. Хорошо видеть, что у нас должна быть конкурентоспособная машина для гонки, так что, что бы ни случилось завтра, посмотрим», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
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