Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен прокомментировал быстрейшие результаты на обеих пятничных тренировках ГП Канады

Ферстаппен прокомментировал быстрейшие результаты на обеих пятничных тренировках ГП Канады
Комментарии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свои быстрейшие результаты на пятничных тренировках Гран-при Канады.

«Это был позитивный день. Конечно, всегда есть вещи, которые можно изучить и попробовать найти полный баланс, но в целом это было хорошее начало уикенда. С самым мягким типом шин справиться труднее всего. Думаю, определённо нужно больше времени для этого, пусть даже у нас в любом случае конкурентоспособная машина.

Длинная серия кругов была хорошей, но шинам всё равно тяжело, так что есть над чем поработать. Пусть даже есть вещи, которые я хочу улучшить, но день всё равно был неплохим.

Если в квалификации пойдёт дождь, то ситуация одинакова для всех, мы просто будем с ней справляться. Хорошо видеть, что у нас должна быть конкурентоспособная машина для гонки, так что, что бы ни случилось завтра, посмотрим», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022