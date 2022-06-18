Перес объяснил свои проблемы и большое отставание от Ферстаппена на пятничных тренировках

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес объяснил лишь 11-й результат во второй пятничной тренировке Гран-при Канады Формулы-1. Мексиканец проиграл своему напарнику Максу Ферстаппену более секунды.



«К сожалению, мы можем извлечь из сегодняшних сессий не так много выводов. Чтобы по-настоящему работать над машиной, тебе нужна хорошая скорость, от которой можно отталкиваться, а я сегодня не мог её добиться. У нас была проблема с настройками при попытках с пустыми баками, но, к счастью, мы сумели устранить эту проблему. Поэтому длинные серии были более репрезентативными, но у нас всё равно есть некоторая проблема — надеюсь, завтра мы всё устраним.



Я немного в роли отстающего, но если мы сможем выбрать вечером правильные компромиссы, то завтра должны быть конкурентоспособны. Посмотрим, какой будет погода во время квалификации, потому что она может всё перемешать. Макс смотрится сильно, что даёт мне надежду, что мы сможем сделать мою машину конкурентоспособной, когда в субботу это будет по-настоящему иметь значение», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».