Хорнер: несправедливо менять правила Формулы-1 для одной команды

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер не согласен с решением ФИА ввести новую директиву.



«Решение внести изменения сейчас кажется очень несправедливым. Сейчас есть только одна команда, которая не может достичь своих целей. Так правильно ли менять всё ради одной команды или эта команда должна сама измениться, чтобы исправить ситуацию?



Если бы мои пилоты так же страдали от эффекта дельфинирования, то, несомненно, я бы посоветовал им скулить как можно больше и раздувать из этого проблему.



Нужно детальнее обсуждать решение. Понятно, что оно вводится с благими намерениями, из соображений безопасности, но важно правильно реализовать. Что будет, если изменятся условия? Ветер или что-то ещё. Мы не говорим, что против директивы, но считаем, что предварительно её следовало обсудить», — приводит слова Хорнера Reuters.

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