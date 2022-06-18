«Не такое, как хотели». Джордж Расселл — о выступлении в первых двух тренировках ГП Канады

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал своё выступление в первых двух практиках Гран-при Канады, где он был шестым и седьмым.



«В конечном счёте наше выступление получилось не таким, как мы хотели, если ориентироваться не только на две лучшие команды, но и на таких парней, как Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель. Так что нам есть над чем поработать.



Подвеска машины очень жёсткая. В Баку мы страдали от сочетания дельфинирования, ударов об асфальт и жёсткости шасси. Здесь, как и в Монако, тоже чувствуется жёсткость шасси, и мы пытаемся с этим справиться.



Во второй тренировке, вероятно, у нас с Льюисом было самое большое отклонение в настройках. Мы пошли в двух разных направлениях, так что, вероятно, найдём золотую середину. Сейчас мы усердно работаем, нам просто нужно убедиться, что мы квалифицируемся быстрее тех, кто в середине пелотона», — приводит слова Расселла Sky Sports.

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