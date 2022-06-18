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Боттас рассказал о проблемах на практике Гран-при Канады

Боттас рассказал о проблемах на практике Гран-при Канады
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Пилот команды Формулы-1 «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал о проблемах во время свободной практики Гран-при Канады.

«Было обидно пропустить вторую тренировку. У нас возникли проблемы с электроникой, и каждый раз, когда я переходил на пониженную передачу, машина переходила в нейтральное положение. Во время практики мы не смогли найти причину, поэтому пришлось остановиться. Мы, конечно, найдём решение, но оно будет неоптимальным. Нужно свести все проблемы к минимуму, и я знаю, что команда работает над этим.

Сейчас на машине есть несколько старых деталей и мы собираемся установить новые, так что ещё нужно искать баланс. Пропустив вторую практику, сложно заглядывать в будущее. Нам предстоит убедиться, что машина исправна и мы готовы, независимо от погоды, участвовать в борьбе», — цитирует Боттаса Sky Sports.

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