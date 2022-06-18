Хэмилтон: чувствую, что на этой неделе стал ниже ростом. Это не способствует долголетию

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что в последние месяцы страдал от головных болей из-за эффекта дельфинирования.



«Сейчас после гонок появляется гораздо больше синяков, так что обычно требуется большая часть недели, чтобы восстановиться в полной мере. И возраст здесь ни при чём, не думаю, что он имеет какое-то отношение. Просто эти синяки действительно довольно серьёзные.



Когда испытываешь перегрузку в 10G при отскоке от кочки, как это было у меня в последней гонке, то скажу, что это очень, очень большая нагрузка на нижнюю и верхнюю части шеи. Что касается микросотрясений, то в последние месяцы у меня совершенно точно стало гораздо больше головных болей, но я не обращался по этому поводу к специалисту. Я не воспринимаю это слишком серьёзно. Я только что принял обезболивающее.



Я определённо чувствую, что на этой неделе стал немного ниже ростом. Диски в спине сейчас определённо не в лучшей форме. Это не способствует долголетию», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.

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