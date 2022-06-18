Шарль Леклер отреагировал на потерю 10 позиций на стартовой решётке Гран-при Канады
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Гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал штраф, который он получит на Гран-при Канады в виде потери 10 позиций на стартовой решётке. На болид Шарля, напомним, поставили третий за сезон блок контрольной электроники, в то время как за весь чемпионат пилоты имеют право использовать лишь два блока.
«Да, я буду начинать немного позади. Но я считаю, что это было лучшее решение, так что давайте просто посмотрим, что из всего этого выйдет. Обгоны сейчас давались немного сложнее, чем я того ожидал, но темп у нас есть, так что, надеюсь, мы сможем показать хороший результат», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.
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