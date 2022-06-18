Штайнер ответил на вопрос о переговорах «Хааса» с Шумахером о новом контракте
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос относительно переговоров о новом контракте с пилотом команды Миком Шумахером.
«Мы не будем ни о чём говорить до летних каникул. Главное для него — оставаться спокойным», — приводит слова Штайнера GPFans.
В нынешнем сезоне Формулы-1 Мик пока не набрал ни одного балла. Его товарищ по команде, датчанин Кевин Магнуссен, с 15 баллами занимает 12-ю позицию. Возглавляет рейтинг пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 150 очков.
Напомним, сегодня, 18 июня, состоится третья свободная практика Гран-при Канады. Её начало запланировано на 20:00 мск. Сегодня же пройдёт и квалификация (23:00 мск).
Самые памятные Гран-при Канады Формулы-1:
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