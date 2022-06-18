Алонсо: Вольфу стоило сначала поговорить со своими инженерами, а уже потом идти в прессу
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Двукратный победитель Формулы-1 пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо раскритиковал руководство «Мерседеса».
«Конечно, я знаю о существовании проблемы дельфинирования, и если она влияет на большинство команд, то с этим нужно что-то делать. Однако решение уже существует — просто немного поднимите свою машину. Тогда болид перестанет так сильно трястись, но вы немного потеряете в скорости. «Мерседес», разумеется, не хочет потерь, но, я думаю, Тото Вольфу стоило сначала поговорить со своими инженерами, которые спроектировали болид, а уже потом идти в прессу», — цитирует Алонсо Racingnews365.
Перед Гран-при Канады ФИА объявила о выпуске новой директивы, которая направлена на борьбу с эффектом дельфинирования.
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