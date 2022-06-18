Серхио Перес: хочу выиграть титул, но понимаю, что необходимо защищать интересы команды

Пилот команды Формулы-1 «Ред Булл» Серхио Перес высказался о своих шансах на чемпионство.



«Я просто стараюсь добиться максимального результата. Сейчас я продолжаю бороться за победу и хочу выиграть титул, но понимаю, что необходимо защищать интересы команды.



Убеждён, что наша команда действует разумно. У нас были разногласия в Барселоне, но после гонки мы всё обсудили и сразу договорились обо всём. Вы могли позже наблюдать это в Монако. Поэтому я всем доволен. Недавно я подписал новый контракт с командой. Всё складывается хорошо, и мы движемся в верном направлении», — приводит слова пилота Sky Sports.



Перед Гран-при Канады Серхио Перес со 129 очками располагается на втором месте в общем зачёте, уступая лишь своему напарнику Максу Ферстаппену, у которого 150 очков.