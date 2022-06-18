Серхио Перес обозначил позицию по готовности исполнять командные приказы

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес признался, что у него нет никаких проблем с выполнением командных приказов, и это его никак не тяготит.
«У меня состоялся хороший разговор с командой. И если они скажут мне что-то сделать, то я сделаю то, о чём они меня просят.
Иметь такого товарища по команде, как Макс — большой вызов для меня. Но если бы я думал, что хочу финишировать вторым, то вместо этого остался бы просто дома. Я здесь, потому что хочу победить, и думаю, что смогу это сделать.
Мы всегда говорим себе, что должны максимально использовать предоставленные нам возможности. Это то, что я и сделал. Но даже если бы всего этого с «Ред Булл» у меня не было, я бы всё равно был горд тем, чего достиг в этом спорте», — приводит слова Переса La Presse.
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