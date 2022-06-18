Леклер: когда мы исправим проблемы, сразу будем бороться за чемпионство с «Ред Булл»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал ситуацию с надёжностью болида.

«Я думаю, мы знаем о темпе работы машины. Это придаёт нам уверенности.



Очевидно, надёжность была проблемой в последних трёх гонках, но производительность в порядке. Мы знаем, что когда исправим эти проблемы, то сразу же будем бороться с «Ред Булл» за чемпионство.

И я уверен в нашей команде, потому что они, как всегда, выкладываются на 200%. Уверен, что сможем догнать «Ред Булл», как только мы исправим наши проблемы.



Не могу сказать, как скоро мы узнаем, что делать с надёжностью. Но сейчас не время для выяснения отношений», — цитирует Леклера Grandprix247



Ранее в «Феррари» заявили, что Леклер получил штраф на старте, так как в его болид был добавлен новый блок управления – его третий и один сверх разрешённого.