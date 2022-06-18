Сайнс: мы превзошли свои ожидания – оказались в борьбе за титул

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший прокомментировал проблемы с надёжностью.



«Нужно учитывать, что мы начали сезон, нацеливаясь на то, чтобы вновь стать конкурентоспособными, и превзошли свои ожидания. Мы оказались в борьбе за титул. Нельзя забывать, что для нас это первый сезон, в котором мы находимся в такой ситуации.



Наша команда сделала огромный шаг вперёд по мощности мотора, по пониманию регламента. В последнее время мы испытываем некоторые проблемы с надёжностью, но, думаю, на стадии перестройки команды это нормально – особенно после такого прогресса по части двигателя.



Когда осознаешь, где мы были и какой огромный шаг сделали, всё выглядит не так уж плохо. Это просто кочка на нашем пути», – цитирует Сайнса Autosport.com.