Пьер Гасли останется в «Альфа Таури» на следующий сезон

Руководитель команды Франц Тост подтвердил, что французский пилот Пьер Гасли продолжит выступать за «Альфа Таури» в следующем сезоне, сообщает The Race.



«Гасли останется пилотом «Скудерии Альфа Таури» в 2023 году. Это подтверждено на 100%. У него действующий контракт, больше мне нечего добавить. К сожалению, в начале сезона у Пьера было множество проблем с надежностью машины. Например, в Бахрейне, когда загорелся аккумулятор. Затем возникли новые проблемы с надежностью по вине команды, а не пилота. Сейчас я действительно счастлив, что, по крайней мере, в Баку мы смогли показать, насколько он хорош. Надеюсь, мы обеспечим его конкурентоспособной машиной до конца сезона, потому что у Пьера есть возможность быть наверху. Всё в руках команды», – заявил Тост.



Действующий контракт Гасли с «Альфа Таури» истекает в конце 2023 года. На прошлой неделе стало известно, что Серхио Перес продлил контракт с «Ред Булл» на два сезона, что закрыло для французского гонщика дорогу к возвращению в старшую команду австрийского концерна в ближайшее время.

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