Леклер начнёт Гран-при Канады с конца стартовой решётки

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер получил дополнительный штраф на Гран-при Канады Формулы-1 в Монреале. Теперь Леклер начнёт гонку последним с конца стартовой решётки.



Ранее ожидалось, что Леклер потеряет 10 позиций, так как на его автомобиль поставили уже третий за сезон блок контрольной электроники, хотя за весь чемпионат гонщики имеют право использовать лишь два блока.



Теперь на автомобиль Леклера были установлены и другие свежие компоненты силовой установки, выходящие за лимит разрешённых на сезон: четвёртый двигатель внутреннего сгорания, четвёртая турбина, четвёртые генераторы кинетической и тепловой энергии. Вследствие этого на Гран-при Канады Формулы-1 монегаск будет стартовать с последней позиции.