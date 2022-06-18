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«Мерседес» отказался от новинки на Гран-при Канады из-за угрозы подачи протестов

«Мерседес» отказался от новинки на Гран-при Канады из-за угрозы подачи протестов
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«Мерседес» отказался использовать дополнительную стяжку на Гран-при Канады из-за опасения протестов со стороны конкурентов, сообщает Motorsport.

Напомним, ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила новую директиву, направленную на борьбу с эффектом дельфинирования. Помимо прочего, федерация предоставила гоночным коллективам возможность укрепить днища своих автомобилей дополнительной стяжкой. У «Мерседеса», однако, вторая стяжка появилась очень быстро, уже на пятничных тренировках Гран-при Канады, что вызвало вопросы у соперников.

Такие команды, как «Феррари», «Ред Булл» и «Макларен», не только расстроены новой директивой ФИА, но и открыто задаются вопросом, как «Мерседес» успел так быстро внедрить новинку.

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