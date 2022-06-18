Алонсо стал лучшим в третьей свободной практике Гран-при Канады, Ферстаппен – девятый

В Монреале на автодроме Жиля Вильнёва завершилась третья свободная практика Гран-при Канады Формулы-1. Лучшее время по её результатам показал пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо. Второй результат продемонстрировал гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли. Третье время по итогам тренировки у Себастьяна Феттеля из «Астон Мартин».
Лидер личного зачёта среди пилотов Формулы-1 Макс Ферстаппен из «Ред Булла» показал девятый результат. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» остался 13-м.
Отметим, что тренировка проходила под дождём.
Гран-при Канады. Третья свободная практика:
1. Фернандо Алонсо («Альпин») – 1.33,836 (15 кругов)
2. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,053 (18)
3. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,055 (18)
4. Эстебан Окон («Альпин») +0,167 (16)
5. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,274 (14)
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,412 (13)
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,423 (11)
8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,662 (10)
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,780 (10)
10. Карлос Сайнс («Феррари») +0,942 (18)
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,180 (15)
12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,377 (15)
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,695 (23)
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,807 (17)
15. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,856 (12)
16. Александер Албон («Уильямс») +1,925 (17)
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,425 (27)
18. Мик Шумахер («Хаас») +3,552 (18)
19. Николас Латифи («Уильямс») +4,558 (11)
20. Шарль Леклер («Феррари») – не показал времени (5)
- 18 июня 2022
-
21:32
-
21:15
-
21:15
-
20:45
-
20:25
-
19:54
-
18:55
-
18:34
-
18:17
-
17:41
-
17:23
-
16:39
-
16:27
-
16:00
-
15:57
-
15:04
-
14:33
-
13:22
-
13:02
-
12:07
-
11:00
-
10:32
-
10:25
-
09:48
-
09:14
-
02:31
-
02:25
-
02:20
-
02:16
-
02:00
-
01:45
-
01:02
-
00:54
-
00:02
- 17 июня 2022
-
23:50