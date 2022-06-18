Алонсо стал лучшим в третьей свободной практике Гран-при Канады, Ферстаппен – девятый

В Монреале на автодроме Жиля Вильнёва завершилась третья свободная практика Гран-при Канады Формулы-1. Лучшее время по её результатам показал пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо. Второй результат продемонстрировал гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли. Третье время по итогам тренировки у Себастьяна Феттеля из «Астон Мартин».



Лидер личного зачёта среди пилотов Формулы-1 Макс Ферстаппен из «Ред Булла» показал девятый результат. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» остался 13-м.

Отметим, что тренировка проходила под дождём.

Гран-при Канады. Третья свободная практика:



1. Фернандо Алонсо («Альпин») – 1.33,836 (15 кругов)

2. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,053 (18)

3. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,055 (18)

4. Эстебан Окон («Альпин») +0,167 (16)

5. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,274 (14)

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,412 (13)

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,423 (11)

8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,662 (10)

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,780 (10)

10. Карлос Сайнс («Феррари») +0,942 (18)

11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,180 (15)

12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,377 (15)

13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,695 (23)

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,807 (17)

15. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,856 (12)

16. Александер Албон («Уильямс») +1,925 (17)

17. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,425 (27)

18. Мик Шумахер («Хаас») +3,552 (18)

19. Николас Латифи («Уильямс») +4,558 (11)

20. Шарль Леклер («Феррари») – не показал времени (5)