Ферстаппен избежал аварии после разворота. Фото

Лидер общего зачёта среди пилотов Формулы-1 Макс Ферстаппен из «Ред Булл» потерял управление во время третьей свободной практики Гран-при Канады и с трудом избежал повреждения болида.



Машину Ферстаппена развернуло во втором повороте, но голландский гонщик сумел остановиться недалеко от барьера. Возможная авария могла доставить много проблем механикам австрийской команды за несколько часов до старта квалификации.

Фото: https://twitter.com/F1/status/1538219888862539778

Лучшее время по итогам третьей свободной практики в Монреале показал пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо. Второй результат продемонстрировал гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли. Третье время по итогам тренировки у Себастьяна Феттеля из «Астон Мартин». Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал девятый результат. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» остался 13-м.

Отметим, что тренировка проходила под дождём.