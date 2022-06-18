Босс «Альфа Таури»: если машины слишком жёсткие, то пилотам Ф-1 лучше остаться дома

Руководитель команды «Альфа Таури» Франц Тост заявил, что пилотам Формулы-1 нужно либо больше тренироваться, чтобы справляться с жёсткой ездой на автомобилях в этом году, либо отправляться домой и смотреть гонки по телевизору.



«Прежде всего гонщикам следует больше тренировать мышцы шеи и ягодичные мышцы, это наверняка поможет. Это машины Формулы-1, а не «Роллс-ройс», и пилоты должны знать об этом. Если машины слишком жёсткие или слишком сложные для них, то, возможно, им лучше оставаться дома в удобном кресле, где они смогут смотреть гонки по телевизору. Когда был введён новый технический регламент, сразу было понятно, что управлять автомобилями станет непросто. Зато получили более высокую скорость, когда машина настроена максимально низко и жёстко. Кроме того, у нас 18-дюймовые шины — они дают меньший амортизирующий эффект, и болиды уже не так удобны в управлении, как раньше», – приводит слова Тоста RaceFans.