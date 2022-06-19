Алонсо: стратегия на гонку? Думаю, я буду атаковать Макса в первом повороте!

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Канады Формулы-1.



«Ощущения отличные. До сих пор это невероятный уик-энд для нас благодаря мокрым условиям. Машина была просто мега. Мне так комфортно управлять этим автомобилем, и я думаю, что болельщики тоже придали мне дополнительное ускорение.



Стратегия на гонку? Думаю, я буду атаковать Макса в первом повороте!» — приводит слова Алонсо BBC.



Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.21,299

2. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,645

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,797

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,592

5. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,661

6. Мик Шумахер («Хаас») +2,057

7. Эстебан Окон («Альпин») +2,230

8. Джордж Расселл («Мерседес») +2,258

9. Даниэль Риккардо («Макларен») +2,450

10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,731



Выбыли после второго сегмента:



11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1:26.788

12. Алекс Албон («Уильямс») – 1:26.858

13. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:33.127

14. Ландо Норрис («Макларен») – нет времени

15. Шарль Леклер («Феррари») – нет времени



Выбыли после первого сегмента:



16. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 1:34.492

17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 1:34.512

18. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 1:35.532

19. Николас Латифи («Уильямс») – 1:35.660

20. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1:36.575.