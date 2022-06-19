Алонсо: стратегия на гонку? Думаю, я буду атаковать Макса в первом повороте!

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Канады Формулы-1.
«Ощущения отличные. До сих пор это невероятный уик-энд для нас благодаря мокрым условиям. Машина была просто мега. Мне так комфортно управлять этим автомобилем, и я думаю, что болельщики тоже придали мне дополнительное ускорение.
Стратегия на гонку? Думаю, я буду атаковать Макса в первом повороте!» — приводит слова Алонсо BBC.
Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.21,299
2. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,645
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,797
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,592
5. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,661
6. Мик Шумахер («Хаас») +2,057
7. Эстебан Окон («Альпин») +2,230
8. Джордж Расселл («Мерседес») +2,258
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +2,450
10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,731
Выбыли после второго сегмента:
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1:26.788
12. Алекс Албон («Уильямс») – 1:26.858
13. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:33.127
14. Ландо Норрис («Макларен») – нет времени
15. Шарль Леклер («Феррари») – нет времени
Выбыли после первого сегмента:
16. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 1:34.492
17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 1:34.512
18. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 1:35.532
19. Николас Латифи («Уильямс») – 1:35.660
20. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1:36.575.
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