Ферстаппен: мы приняли правильные решения

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Канады.



«Думаю, сегодня, несмотря на сложные погодные условия, мы сохраняли хладнокровие, не допускали ошибок и приняли правильные решения в третьем сегменте. Я очень счастлив вернуться в Монреаль и занять поул-позицию. Приятно видеть всех болельщиков», – цитирует Ферстаппена Sky Sports.



В Монреале завершилась квалификация Гран-при Канады. Поул-позицию по её итогам завоевал лидер чемпионата, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик команды «Альпин» Фернандо Алонсо. Тройку лидеров замкнул Карлос Сайнс из «Феррари».

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал четвёртый результат.