Сайнс прокомментировал ошибку в самом конце квалификации Гран-при Канады

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший, занявший третье место на Гран-при Канады, прокомментировал этот результат.
«Сегодня на дождевых шинах ощущения в болиде были нормальными. Похоже, когда трасса подсыхала, соперникам удалось сделать шаг вперёд.
Тем не менее, у нас хорошая позиция на старте гонки. Посмотрим, что получится сделать с Фернандо – он весь уик-энд очень быстрый.
Ошибка? Думаю, второй сектор был «фиолетовым», и я просто попытался проехать последний поворот слишком быстро и потерял полсекунды. Я старался побороться за поул», – цитирует Сайнса официальный сайт Формулы-1.
Напомним, в Монреале завершилась квалификация Гран-при Канады. Поул-позицию по её итогам завоевал лидер чемпионата, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик команды «Альпин» Фернандо Алонсо.
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