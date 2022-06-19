Сайнс прокомментировал ошибку в самом конце квалификации Гран-при Канады

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший, занявший третье место на Гран-при Канады, прокомментировал этот результат.



«Сегодня на дождевых шинах ощущения в болиде были нормальными. Похоже, когда трасса подсыхала, соперникам удалось сделать шаг вперёд.



Тем не менее, у нас хорошая позиция на старте гонки. Посмотрим, что получится сделать с Фернандо – он весь уик-энд очень быстрый.

Ошибка? Думаю, второй сектор был «фиолетовым», и я просто попытался проехать последний поворот слишком быстро и потерял полсекунды. Я старался побороться за поул», – цитирует Сайнса официальный сайт Формулы-1.

Напомним, в Монреале завершилась квалификация Гран-при Канады. Поул-позицию по её итогам завоевал лидер чемпионата, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик команды «Альпин» Фернандо Алонсо.