Мик Шумахер прокомментировал свой лучший результат в карьере в квалификациях Гран-при Ф-1

Мик Шумахер прокомментировал свой лучший результат в квалификации Гран-при Формулы-1 в карьере. Пилот «Хааса» стал шестым в Монреале.



«Машина была великолепной. Я прекрасно чувствовал сцепление. На последнем комплекте шин мне пришлось снизить скорость из-за Сайнса, и они немного остыли. Но до этого момента я был очень доволен. Шестой результат – это то, от чего я могу отталкиваться и расти. Мне всегда нравились гонки в условиях дождя. Такие трассы, как в Монреале, дают пилотам большой потенциал показать, на что они способны», – приводит слова Шумахера Sky Sports.



В Монреале завершилась квалификация Гран-при Канады. Поул-позицию по её итогам завоевал лидер чемпионата, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик команды «Альпин» Фернандо Алонсо. Тройку лидеров замкнул Карлос Сайнс из «Феррари».



Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал четвёртый результат.