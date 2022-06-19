Перес прокомментировал собственную аварию в квалификации Гран-при Канады

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал 13-й результат в квалификации Гран-при Канады после вылета во втором сегменте.



«Думаю, у нас был темп, чтобы оказаться на решётке намного выше, так что сегодня болезненный день. Это была ошибка с моей стороны, я очень виноват перед моей командой. Сегодня я их подвёл. У меня были некоторые проблемы с тормозами, они были холодными, и я заблокировал колёса в 10-м повороте за круг до этого, так что на шинах были проплешины. Вероятно, именно из-за этого я не вписался в третий поворот. Вероятно, я мог бы подождать и действовать более осторожно в тот момент, но я просто старался прогреть шины и, к сожалению, перешёл грань, заблокировал колёса и стал пассажиром.



Уже с нетерпением жду воскресенья. Надеюсь, мы будем способны отыграться и набрать хорошие очки. Я буду атаковать с первого же круга — посмотрим, где мы окажемся. У нас очень быстрая машина в режиме гонки», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».