Расселл — о решении перейти на слики: я здесь не для борьбы за третье или четвёртое место

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что не жалеет о решении перейти в конце квалификации Гран-при Канады на слики, из-за чего британец в конечном счёте вылетел, слегка повредил машину и занял только восьмое место.
«В Монако я был удивлён тем, как быстро изменилось состояние трассы. Я удивлялся этому и в других случаях. Достаточно, чтобы траектория стала наполовину сухой, и всё меняется. Думаю, половина трассы была полностью сухой. Ещё четверть трассы имела маленькую сухую траекторию, ну и последняя четверть — первый и второй повороты — была на пути к подсыханию. В итоге всё решил один поворот.
В конечном счёте мы здесь ради того, чтобы бороться за большее. Я понимал, что будет очень сложно, но думал, что с учётом прогревочного круга может быть шанс. Я рад, что пошёл на это, ведь могло сработать. Я хочу сражаться за поул-позишен. Я здесь не для борьбы за третье или четвёртое место. У нас сегодня была хорошая машина, я видел, как появляется сухая траектория, но всего один поворот мог подвести — для меня таким стала связка первого и второго.
В прошлом году в Сочи я стал одним из трёх пилотов, кто перешёл с промежуточных шин на сухие, и стал третьим на „Уильямсе“. Так что высокий риск — но и высокая награда. Сегодня не сработало, но гонка завтра», — приводит слова Расселла RaceFans.
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