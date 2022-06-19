Леклер рассказал о цели на гонку Гран-при Канады, где он будет стартовать с конца решётки

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер высказался о предстоящем старте с конца стартовой решётки Гран-при Канады.



«Мы попробуем выжать из гонки всё возможное. Надеюсь, больше у нас не будет проблем с надёжностью, так что мы сконцентрируемся на себе и попробуем догнать „Ред Булл“ в общем зачёте.



На тренировках обгонять было немного труднее, чем я думал, но, думаю, у нас довольно хороший темп, так что если мы будем умно действовать стратегически и получим чистую трассу, то можем добраться до четвёртого места или вроде того. Такова цель, и я выложусь по максимуму.



Мы с первой же тренировки начали по максимуму готовиться к гонке, потому что знали, что будем стартовать последними. Думаю, мы сделали верный выбор. Не знаю, будут ли ещё потом штрафы. В целом, это лучшее, что мы могли сделать. Полагаю, мы приняли правильное решение, решив поставить все новые узлы на одной гонке, вместо того чтобы получить несколько со штрафами в десять мест», — приводит слова Леклера GPFans.