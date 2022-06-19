Хэмилтон: у меня никогда не было таких хороших ощущений от четвёртого места

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Канады.



«Честно, я чувствую себя потрясающе, так рад! У меня никогда не было таких хороших ощущений от четвёртого места. Может, в мой первый год в гонках, в мой первый год в Ф-1, в 2007-м, когда я впервые стал четвёртым в квалификации. Тогда — да, я чувствовал себя отлично. Но в этом году ощущения особенные, потому что нынешний год очень сложный. Мы очень серьёзно поработали с машиной вчера вечером. Вчера мы пошли в двух разных направлениях — просто чтобы попробовать разное и собрать информацию. У нас всё ещё немного разные настройки на гонку, но мы отличном положении. Я попробую и, надеюсь, по меньшей мере удержу позицию.



С этой машиной тебе нужно, чтобы всё сошлось воедино. Мне хотелось бы думать, что я попал в ритм, а на этой трассе и тем более в такой сессии тебе нужно попасть в ритм. Похоже, эта машина работает в совсем другом ритме. Он не нормальный, к нему трудно привыкнуть.



Дождь всегда даёт возможности, а я люблю эту трассу. И пусть до сих пор уик-энд шёл трудно и всё ещё нужно серьёзно поработать, я надеюсь, что у всей команды позитивные ощущения. Моё посланием всем: пожалуйста, продолжайте атаковать. Мы в вас нуждаемся. Я в вас нуждаюсь. Мы все работаем максимально упорно, и я так сильно во всех верю. Я надеюсь, что в какой-то момент мы остановим это дельфинирование и продвинемся вперёд», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

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