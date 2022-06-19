Фернандо Алонсо показал лучший результат в квалификации за десять лет

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо квалифицировался вторым на Гран-при Канады и начнёт гонку с первого ряда стартовой решётки впервые с Гран-при Германии – 2012.
Между последним и предстоящим стартами испанца с первого ряда прошло 3619 дней. Предыдущий был на Гран-при Германии 22 июля 2012 года.
Первый раз испанец начинал гонку с первого ряда 23 марта 2003 года на Гран-при Малайзии. Между первым и нынешним стартами Алонсо с первого ряда прошло 7028 дней. Это второй результат в истории Формулы-1. Самый длительный промежуток принадлежал Михаэлю Шумахеру и составил 7287 дней между Гран-при Испании – 1992 и Гран-при Китая – 2012.
Интересно, что только у трёх пилотов Формулы-1 карьера длилась дольше 7028 дней – у Кими Райкконена, Михаэля Шумахера и Фернандо Алонсо.
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