В «Альпин» отреагировали на второй результат Фернандо Алонсо в квалификации

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр прокомментировал выступление пилота команды Фернандо Алонсо в квалификации Гран-при Канады, где он показал второй результат.
«Я бы сказал, что за время моей работы в «Альпин» это была лучшая квалификация. Абсолютно блестящее выступление. Весь уикенд здесь у нас был хороший темп, у нас был также приличный темп и в Баку. Мы продолжаем работать над машиной, но, безусловно, опыт и мастерство Фернандо проявились сегодня и вывели его на первый ряд. Он всегда был очень хорош в плане всего, что связано с необходимостью быстрой адаптации, и всегда очень быстро набирает темп в таких условиях. Это просто доказывает, что иногда опыт играет более важную роль, чем молодость», — приводит слова Зафнауэра PlanetF1.
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