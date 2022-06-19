«Не знаю, куда пропала наша скорость». Феттель — о 17-м месте в квалификации

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал неудачное выступление в квалификации Гран-при Канады, по итогам которой немец финишировал 17-м.
«Не знаю, куда пропала наша скорость. Мы ничего не меняли между третьей свободной практикой и квалификацией, но были слишком медленными и не понимаем причины. Очень жаль, потому что в таких условиях мы могли бы выступить очень хорошо. Учитывая, как машина вела себя, время прохождения круга нами не удивило. Машиной было очень трудно управлять, она скользила и имела проблемы в хвостовой части. Нам нужно изучить данные, потому что что-то явно не сработало. Тем не менее я с оптимизмом смотрю на предстоящую гонку. Результат квалификации ставит нас в тупик, но мы показали хорошую скорость во время пятничной тренировки и можем вернуться к ней», – цитирует Феттеля пресс-служба команды.
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