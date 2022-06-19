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«Здесь интересный момент». Попов — о действиях Леклера в квалификации Гран-при Канады

«Здесь интересный момент». Попов — о действиях Леклера в квалификации Гран-при Канады
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Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мыслями о квалификации Гран-при Канады, акцентировав внимание на выступлении пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды и гонщика «Феррари» Шарля Леклера, которые в гонке будут стартовать с конца стартовой решётки.

«Здесь интересный момент. Цунода выехал буквально на один кружок и сразу заехал, не дожидаясь всех восемнадцати минут первого сегмента, поэтому его быстро сместили в хвост. А Шарль ехал до конца, всё время улучшал и только дальше дал понять, что больше не поедет. А ведь можно было бы поберечь мотор и машину не разбивать, если что. Возможно, он так действовал, чтобы выбить кого-то из лидеров», — сказал Попов на своём канале в YouTube.

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