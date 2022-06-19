Марко: Ферстаппен был на секунду быстрее — никогда не сталкивался с чем-то подобным
Поделиться
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о победе пилота своей команды Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при Канады.
«Я никогда не сталкивался с чем-то подобным. Это была отличная демонстрация нашей силы. Временами Макс был даже на секунду быстрее. Это впечатляющее выступление с его стороны. Ферстаппен был просто превосходен. Учитывая скорость, которую мы показали в пятницу, мы начнём гонку с уверенностью в своих силах», — приводит слова Марко издание Sports Mole со ссылкой на ORF.
Ферстаппен в настоящее время лидирует в общем зачёте со 150 очками. Его напарник Серхио Перес располагается на втором месте.
Самые памятные Гран-при Канады Формулы-1:
Новость по темеФерстаппен: мы приняли правильные решения
Комментарии
- 19 июня 2022
-
11:09
-
11:04
-
10:25
-
10:07
-
09:48
-
09:47
-
09:34
-
02:42
-
02:30
-
02:26
-
02:20
-
01:10
-
01:08
-
00:48
-
00:47
-
00:27
- 18 июня 2022
-
23:38
-
22:25
-
21:32
-
21:15
-
21:15
-
20:45
-
20:25
-
19:54
-
18:55
-
18:34
-
18:17
-
17:41
-
17:23
-
16:39
-
16:27
-
16:00
-
15:57
-
15:04
-
14:33
Партнерский контент