Марко: Ферстаппен был на секунду быстрее — никогда не сталкивался с чем-то подобным

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о победе пилота своей команды Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при Канады.



«Я никогда не сталкивался с чем-то подобным. Это была отличная демонстрация нашей силы. Временами Макс был даже на секунду быстрее. Это впечатляющее выступление с его стороны. Ферстаппен был просто превосходен. Учитывая скорость, которую мы показали в пятницу, мы начнём гонку с уверенностью в своих силах», — приводит слова Марко издание Sports Mole со ссылкой на ORF.



Ферстаппен в настоящее время лидирует в общем зачёте со 150 очками. Его напарник Серхио Перес располагается на втором месте.

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