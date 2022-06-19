Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко: Ферстаппен был на секунду быстрее — никогда не сталкивался с чем-то подобным

Марко: Ферстаппен был на секунду быстрее — никогда не сталкивался с чем-то подобным
Комментарии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о победе пилота своей команды Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при Канады.

«Я никогда не сталкивался с чем-то подобным. Это была отличная демонстрация нашей силы. Временами Макс был даже на секунду быстрее. Это впечатляющее выступление с его стороны. Ферстаппен был просто превосходен. Учитывая скорость, которую мы показали в пятницу, мы начнём гонку с уверенностью в своих силах», — приводит слова Марко издание Sports Mole со ссылкой на ORF.

Ферстаппен в настоящее время лидирует в общем зачёте со 150 очками. Его напарник Серхио Перес располагается на втором месте.

Самые памятные Гран-при Канады Формулы-1:

Новость по теме
Ферстаппен: мы приняли правильные решения
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022