Тото Вольф раскритиковал соперников по Формуле-1 за лицемерие и манипуляции

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф обрушился с критикой на руководителей других команд, обвинив их в манипуляциях, а также назвав жалкими и лицемерными в политической игре Формулы-1 в отношении безопасности и исключения эффекта дельфинирования.
Вольф считает, что соперники пытаются сохранить преимущество, осуждая техническую директиву, выпущенную ФИА, которая сделала первый шаг к тому, чтобы исключить эффект дельфинирования.
«Мерседес» пострадал больше других и возглавил призыв к внесению изменений из соображений безопасности. Однако инициатива немецкой команды встретила сопротивление в первую очередь со стороны «Ред Булл» и её руководителя Кристиана Хорнера, который высказался категорически против изменений технического регламента по ходу сезона.
«В Формуле-1 каждый пытается сохранить конкурентное преимущество или заполучить его, но эта ситуация явно зашла слишком далеко. Все пилоты, по крайней мере, по одному в каждой команде, признавались, что после Баку они испытывали боли и им было трудно удерживать машины на трассе. Считаю лицемерием со стороны руководителей команд пытаться путём манипуляций сохранить конкурентное преимущество и играть в политические игры, в то время как ФИА пытается найти быстрое решение. Все машины, не только «Мерседеса», так или иначе пострадали в Баку и продолжают сталкиваться с проблемами.
Это приведёт к последствиям в долгосрочной перспективе, которые мы пока даже не можем оценить, но в любом случае это риск для безопасности. Поэтому манипулировать в кулуарах или подговаривать пилотов смотрится жалко. Конечно, многие будут сомневаться в искренности моей позиции, вот почему я говорю, что это не только наша проблема. Гонщики «Ред Булл» говорят, что проблемы возникают при разгоне болида до 300 километров в час. Прислушайтесь к словам Карлоса Сайнса, Даниэля Риккардо, Эстебана Окона, Кевина Магнуссена и обоих наших пилотов. Это не проблема отдельной команды», – цитирует Вольфа GPFans.
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