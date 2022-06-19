Льюис Хэмилтон отреагировал на недовольство некоторых пилотов новой директивой ФИА

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон приветствовал новую директиву Международной автомобильной федерации (ФИА), которая направлена на борьбу с дельфинированием. В то же время ряд гонщиков выступили против вмешательства федерации, в частности, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
«Всегда интересно видеть точки зрения и мнения людей с разных ракурсов. На переднем плане может быть что-то одно, в то время как на заднем — уже другое. Но, в конечном счёте, я думаю, что безопасность — это самое главное. В каждой команде есть по крайней мере один гонщик, который высказался по этому поводу, и я не думаю, что что-то сильно поменяется.
Предстоит проделать ещё много работы, и здорово, что ФИА работает над устранением проблем. Речь идёт не о том, чтобы справиться с дельфинированием в течение следующих четырёх лет, а о том, чтобы полностью избавиться от этого вопроса, чтобы у будущих пилотов, у всех нас, не было проблем со спиной», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
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