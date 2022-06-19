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Николас Латифи — о квалификации ГП Канады: я протестировал все зоны вылета на этой трассе

Николас Латифи — о квалификации ГП Канады: я протестировал все зоны вылета на этой трассе
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Канадский пилот «Уильямса» Николас Латифи высказался о своём выступлении в квалификации Гран-при Канады, где он показал 19-й результат.

«У меня было много проблем с тормозами и сцеплением на дождевых шинах. Сейчас нам нужно понять, почему в третьей практике получалось побольше. Думаю, я протестировал все зоны вылета на этой трассе. Это не может не создавать проблем и, конечно, разочаровывает.

На влажной трассе всегда надеешься, что всё будет сделано правильно, а другие ошибутся. Нашу машину сложно пилотировать и на сухой трассе. Сложно и на влажной. Но что есть, то есть», — приводит слова Латифи издание Motorsport Week.

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