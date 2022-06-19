Макс Ферстаппен — о победе в квалификации Гран-при Канады: про переход на слики я не думал

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу в квалификации Гран-при Канады, признавшись, что пилотировать на мокрой трассе было непросто.

«В некоторых местах трасса была действительно слишком влажной. Например, в первом и втором поворотах, а также от четвёртого поворота вплоть до пятого или шестого было слишком много воды. Но в других местах на трассе было довольно сухо, так что пилотировать авто и на промежуточных шинах было непросто. Но про переход на слики я не думал.

Конечно, сцепление с шинами было неидеальным, и особенно важно было заставить их работать. Как только трасса подсохла, стало проще», — приводит слова Ферстаппена Autosport.

Отметим, что единственным, кто перешёл на слики, был Джордж Расселл из «Мерседеса». Британец в конечном счёте вылетел, слегка повредил машину и занял только восьмое место.

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