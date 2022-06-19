Стартовая решётка гонки Гран-при Канады после штрафов Леклера и Цуноды

Сегодня, 19 июня, состоится гонка Формулы-1 Гран-при Канады. Старт заезда запланирован на 21:00 по московскому времени. С поул-позиции будет стартовать пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым гонку начнёт Фернандо Алонсо из «Альпин», третьим — Карлос Сайнс, представляющий «Феррари».



Пилот «Феррари» Шарль Леклер и гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода начнут заезд с конца решётки из-за замены элементов силовых установок.

Гран-при Канады. Гонка.

Стартовый порядок:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Фернандо Алонсо («Альпин»).

3. Карлос Сайнс («Феррари»).

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

5. Кевин Магнуссен («Хаас»).

6. Мик Шумахер («Хаас»).

7. Эстебан Окон («Альпин»).

8. Джордж Расселл («Мерседес»).

9. Даниэль Риккардо («Макларен»).

10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

11. Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

12. Алекс Албон («Уильямс»).

13. Серхио Перес («Ред Булл»).

14. Ландо Норрис («Макларен»).

15. Пьер Гасли («Альфа Таури»).

16. Себастьян Феттель («Астон Мартин»).

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

18. Николас Латифи («Уильямс»).

19. Шарль Леклер («Феррари»).

20. Юки Цунода («Альфа Таури»).

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