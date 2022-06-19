Фернандо Алонсо дал прогноз на своё место в гонке Гран-при Канады

Двукратный победитель чемпионата Формулы-1 и пилот «Альпин», испанец Фернандо Алонсо оценил свои возможности на предстоящей гонке Гран-при Канады, проходящего в Монреале.

Напомним, по итогам квалификации Алонсо показал второй результат, уступив только голландцу Максу Ферстаппену.

«Не могу с уверенностью заявить о наших возможностях в гонке, если честно. Но считаю, что топ-5 – то, за что мы должны бороться. У нас великолепная стартовая позиция, но мы знаем свои возможности. И мы видели гонки, когда «Феррари» и «Ред Булл» стартовали последними или прокалывали колесо на первом круге, но всё равно финишировали с отрывом от нас. Так что, как по мне, первые четыре места будут закрыты для нас», – приводит слова Алонсо издание Racer.