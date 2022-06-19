Вольф и Бинотто устроили жаркий спор на собрании руководителей команд Формулы-1
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф и глава «Феррари» Маттиа Бинотто вступили в публичный спор о выпуске новой директивы Международной автомобильной федерации (ФИА), направленной на борьбу с дельфинированием, сообщает журналист Адам Купер. Инцидент произошёл в субботу на утреннем собрании боссов команд.
«Всё больше и больше слышу об агрессивном обмене мнениями между Тото Вольфом и Маттиа Бинотто по поводу технической директивы на субботнем собрании… и всё это перед камерами Netflix!» – написал Купер в социальных сетях.
Напомним, ранее Вольф обрушился с критикой на руководителей других команд, заявив, что они пытаются сохранить преимущество, осуждая техническую директиву от ФИА. Глава «Мерседеса» обвинил их в «лицемерии и манипуляциях».
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