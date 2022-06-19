«У меня пропали боли». Марк Маркес рассказал о реабилитации после четвёртой операции

Шестикратный чемпион MotoGP, испанский мотогонщик Марк Маркес рассказал о реабилитации после операции на руке, которую он в данный момент проходит на родине.

«Я прошёл медицинский осмотр в Мадриде, врачи довольны. Сейчас я не могу двигать рукой, и так будет ещё на протяжении нескольких недель. В целом ощущения положительные. У меня пропали боли, а это крайне важно. Это позволяет мне отдыхать и соблюдать рекомендации врачей, касающиеся питания, потребления воды и активности», – приводит слова гонщика издание The Race.

Напомним, для Марка эта операция стала уже четвёртой на правой руке, серьёзную травму которой он получил в начале 2020 года из-за аварии. Тогда он пропустил весь сезон 2020 года и часть следующего чемпионата.