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Гран-при Канады: Цунода разбил машину на первом торможении после выезда с пит-стопа

Гран-при Канады: Цунода разбил машину на первом торможении после выезда с пит-стопа
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Пилот команды «Альфа Таури», японец Юки Цунода не справился с управлением и врезался в отбойник на гонке Гран-при Канады, проходящей в Монреале в эти минуты.

На выезде с пит-лейна Цунода заблокировал только что поставленные на болид шины, после чего оказался за пределами трассы.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Канады Формулы-1.

Напомним, лидером по итогам квалификации является прошлогодний чемпион и пилот команды «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен. Вторым стал двукратный победитель Формулы-1 и пилот «Альпин», испанский ветеран Фернандо Алонсо, показавший лучший результат в квалификации за последние десять лет. Тройку лидеров замкнул ещё один испанец – Карлос Сайнс из «Феррари».

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