Гран-при Канады: Цунода разбил машину на первом торможении после выезда с пит-стопа
Поделиться
Пилот команды «Альфа Таури», японец Юки Цунода не справился с управлением и врезался в отбойник на гонке Гран-при Канады, проходящей в Монреале в эти минуты.
На выезде с пит-лейна Цунода заблокировал только что поставленные на болид шины, после чего оказался за пределами трассы.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Канады Формулы-1.
Напомним, лидером по итогам квалификации является прошлогодний чемпион и пилот команды «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен. Вторым стал двукратный победитель Формулы-1 и пилот «Альпин», испанский ветеран Фернандо Алонсо, показавший лучший результат в квалификации за последние десять лет. Тройку лидеров замкнул ещё один испанец – Карлос Сайнс из «Феррари».
Комментарии
- 19 июня 2022
-
23:45
-
23:41
-
23:34
-
23:25
-
23:19
-
23:07
-
22:42
-
22:30
-
21:04
-
20:59
-
20:10
-
19:31
-
19:05
-
17:55
-
16:39
-
16:08
-
16:00
-
15:48
-
15:38
-
14:05
-
13:20
-
11:56
-
11:09
-
11:04
-
10:25
-
10:07
-
09:48
-
09:47
-
09:34
-
02:42
-
02:30
-
02:26
-
02:20
-
01:10
-
01:08
Партнерский контент