Макс Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Канады

Чемпион Формулы-1 и пилот команды «Ред Булл», голландский автогонщик Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Канады, завершившейся сегодня в Монреале. Напомним, вторым финишировал испанец Карлос Сайнс-младший из «Феррари», третьим – британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

«Сейфти-кар нам, конечно, не помог, но мы оказались быстрее. Концовка получилась увлекательной. К счастью, в этом году мы быстрее на прямых, и это помогло. Я бы предпочёл атаковать, а не обороняться, но в итоге всё сработало», – сказал Ферстаппен после гонки.

Победа на Гран-при Канады стала для Ферстаппена уже шестой в этом году. По ходу нынешнего сезона он становился первым на этапах в Саудовской Аравии, Италии, США, Испании и Азербайджане.