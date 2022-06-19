Макс Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Канады
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Чемпион Формулы-1 и пилот команды «Ред Булл», голландский автогонщик Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Канады, завершившейся сегодня в Монреале. Напомним, вторым финишировал испанец Карлос Сайнс-младший из «Феррари», третьим – британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».
«Сейфти-кар нам, конечно, не помог, но мы оказались быстрее. Концовка получилась увлекательной. К счастью, в этом году мы быстрее на прямых, и это помогло. Я бы предпочёл атаковать, а не обороняться, но в итоге всё сработало», – сказал Ферстаппен после гонки.
Победа на Гран-при Канады стала для Ферстаппена уже шестой в этом году. По ходу нынешнего сезона он становился первым на этапах в Саудовской Аравии, Италии, США, Испании и Азербайджане.
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