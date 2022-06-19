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Алонсо и Феттелю угрожают штрафы по итогам Гран-при Канады

Алонсо и Феттелю угрожают штрафы по итогам Гран-при Канады
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Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо и немецкий пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель оказались под расследованием со стороны стюардов Гран-при Канады Формулы-1 за свои действия в ходе гонки.

Алонсо подозревается в неоднократном изменении траектории на прямой в борьбе с пилотом «Альфа Ромео» Валттери Боттасом, что запрещено правилами.

Что касается Феттеля, то он позади сейфти-кара отстал от ехавшей впереди машины более чем на десять корпусов, что также запрещается регламентом. Алонсо и Феттель вызваны к стюардам для разбирательств. Фернандо занял в гонке седьмое место, Себастьян финишировал 12-м.

Формула-1. Гран-при Канады. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,993.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,006.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +12,313.
5. Шарль Леклер («Феррари») +15,168.
6. Эстебан Окон («Альпин») +23,890.
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +24,945.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25,247.
9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +26,925.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +38,222.
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +43,047.
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +44,245.
13. Алекс Албон («Уильямс») +44,893.
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +45,183.
15. Ландо Норрис («Макларен») +52,145.
16. Николас Латифи («Уильямс») +59,978.
17.Кевин Магнуссен («Хаас») +1:08,180.
18. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл.
19. Юки Цунода («Альфа Таури») — сошёл.
20. Мик Шумахер («Хаас») — сошёл.

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