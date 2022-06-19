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Хорнер: Ферстаппен сейчас в лучшей форме в своей жизни

Хорнер: Ферстаппен сейчас в лучшей форме в своей жизни
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал результат Гран-при Канады. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем гонки. Второе место занял Карлос Сайнс-младший из «Феррари», третьим стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«Феррари» очень быстры на прямых. Они могли атаковать нас, но мы не допустили ошибок. Мы потеряли контакт с машиной, у нас была односторонняя связь. Макс мог слышать нас, но мы не слышали его. Я думаю, что ему особо и не надо было нас слышать.

Нам нужно двигаться гонка за гонкой. Сегодня мы здорово выступили и рады, что отправляемся в Сильверстоун лидерами в зачёте пилотов и в Кубке Конструкторов. Макс сейчас в лучшей форме в своей жизни. Отличная работа», — цитирует Хорнера BBC.

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