Юки Цунода прокомментировал курьёзную аварию на выезде с пит-лейна

Пилот команды «Альфа Таури», японец Юки Цунода прокомментировал курьёзный инцидент с его участием в гонке Гран-при Канады, прошедшей сегодня в Монреале.
Напомним, Цунода не справился с управлением на выезде с пит-лейна, заблокировав только что поставленные на болид шины, после чего врезался в отбойник.
«Я уже сходил в гараж, чтобы извиниться перед командой. Я попросту слишком сильно атаковал на выезде с пит-лейна и, к сожалению, врезался в стену. Сегодня мы показали хороший темп, и на момент инцидента мы отлично отыгрались, пусть и обгонять было нелегко. Так что я разочарован такой концовкой», – сказал пилот после гонки.
Напомним, помимо Цуноды также сошли пилот «Ред Булл» Серхио Перес и пилот «Хааса» Мик Шумахер. Победителем же стал лидер чемпионата голландец Макс Ферстаппен.
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