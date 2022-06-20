Юки Цунода прокомментировал курьёзную аварию на выезде с пит-лейна

Пилот команды «Альфа Таури», японец Юки Цунода прокомментировал курьёзный инцидент с его участием в гонке Гран-при Канады, прошедшей сегодня в Монреале.

Напомним, Цунода не справился с управлением на выезде с пит-лейна, заблокировав только что поставленные на болид шины, после чего врезался в отбойник.

«Я уже сходил в гараж, чтобы извиниться перед командой. Я попросту слишком сильно атаковал на выезде с пит-лейна и, к сожалению, врезался в стену. Сегодня мы показали хороший темп, и на момент инцидента мы отлично отыгрались, пусть и обгонять было нелегко. Так что я разочарован такой концовкой», – сказал пилот после гонки.

Напомним, помимо Цуноды также сошли пилот «Ред Булл» Серхио Перес и пилот «Хааса» Мик Шумахер. Победителем же стал лидер чемпионата голландец Макс Ферстаппен.