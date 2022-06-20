Расселл: гоночный темп «Мерседеса» был ближе к «Феррари» и «Ред Булл», чем раньше

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал результат Гран-при Канады. Британец стал четвёртым. Третье место занял его напарник Льюис Хэмилтон. Вторым стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший, а гонку выиграл Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Расселл в нынешнем сезоне неизменно финиширует в топ-5.



«У меня была полная уверенность, что мы сможем проложить наш путь мимо болидов «Хааса» и «Альпин». Мы опасались, что Леклер и Чек смогут подобраться сзади, но нам повезло удержать их позади.



Очевидно, что наш гоночный темп был ближе к «Феррари» и «Ред Булл», чем раньше в нынешнем сезоне. Но лучшее выступление мы пока не показали. Тем не менее, четвёртый результат хорош для команды. Здорово, что одна из наших машин попала на подиум», — цитирует Расселла BBC.

Самые высокие зарплаты гонщиков в истории Формулы-1