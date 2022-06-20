Магнуссен был раздражён, что его отправили на пит-стоп из-за повреждения переднего крыла

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен не смог скрыть негодования из-за того, что его направили в боксы для ремонта переднего крыла во время Гран-при Канады. Крыло получило небольшие повреждения, но рейс-контроль всё равно направил датчанина на пит-стоп.
«Я немного поцарапал переднее крыло. И затем мне сказали, что я должен ехать на пит-стоп. С крылом было всё в порядке, оно не было поломано. Вспоминаем прошлый год, гонку в Саудовской Аравии. Льюис Хэмилтон одержал победу с половиной переднего крыла. И вы знаете, я считаю, что это было правильно. Дайте нам гоняться, если мы можем.
Я заехал в боксы на 10-м круге или около того, а затем мы пытались проехать всю дистанцию на «харде», на одном комплекте. Конечно, это было тяжело», — цитирует Магнуссена Motorsport Week.
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