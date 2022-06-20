Алонсо оштрафовали на 5 секунд по итогам Гран-при Канады, он опустился на 9-е место

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо был оштрафован на пять секунд по итогам Гран-при Канады Формулы-1. Испанца наказали за борьбу с гонщиком «Альфа Ромео» Валттери Боттасом.



Стюарды выслушали объяснения обоих пилотов, после чего решили, что Алонсо нарушил правила. Между поворотами 10 и 12 болид Алонсо неоднократно менял траекторию, чтобы не пустить Боттаса. Стюарды посчитали, что испанец нарушил правила и оштрафовали его на пять секунд. Теперь Алонсо может подать апелляцию.



Из-за штрафа испанец опустился с седьмого места на девятое. Протокол в настоящее время выглядит следующим образом:

Формула-1. Гран-при Канады. Гонка



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,993.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,006.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +12,313.

5. Шарль Леклер («Феррари») +15,168.

6. Эстебан Окон («Альпин») +23,890.

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25,247.

8. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +26,925.

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +29,945.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +38,222.

11. Даниэль Риккардо («Макларен») +43,047.

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +44,245.

13. Алекс Албон («Уильямс») +44,893.

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +45,183.

15. Ландо Норрис («Макларен») +52,145.

16. Николас Латифи («Уильямс») +59,978.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:08,180.

18. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл.

19. Юки Цунода («Альфа Таури») — сошёл.

20. Мик Шумахер («Хаас») — сошёл.

Самые высокие зарплаты гонщиков в истории Формулы-1