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Алонсо оштрафовали на 5 секунд по итогам Гран-при Канады, он опустился на 9-е место

Алонсо оштрафовали на 5 секунд по итогам Гран-при Канады, он опустился на 9-е место
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо был оштрафован на пять секунд по итогам Гран-при Канады Формулы-1. Испанца наказали за борьбу с гонщиком «Альфа Ромео» Валттери Боттасом.

Стюарды выслушали объяснения обоих пилотов, после чего решили, что Алонсо нарушил правила. Между поворотами 10 и 12 болид Алонсо неоднократно менял траекторию, чтобы не пустить Боттаса. Стюарды посчитали, что испанец нарушил правила и оштрафовали его на пять секунд. Теперь Алонсо может подать апелляцию.

Из-за штрафа испанец опустился с седьмого места на девятое. Протокол в настоящее время выглядит следующим образом:

Формула-1. Гран-при Канады. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,993.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,006.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +12,313.
5. Шарль Леклер («Феррари») +15,168.
6. Эстебан Окон («Альпин») +23,890.
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25,247.
8. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +26,925.
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +29,945.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +38,222.
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +43,047.
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +44,245.
13. Алекс Албон («Уильямс») +44,893.
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +45,183.
15. Ландо Норрис («Макларен») +52,145.
16. Николас Латифи («Уильямс») +59,978.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:08,180.
18. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл.
19. Юки Цунода («Альфа Таури») — сошёл.
20. Мик Шумахер («Хаас») — сошёл.

Самые высокие зарплаты гонщиков в истории Формулы-1

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