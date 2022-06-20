Феттель избежал штрафа на Гран-при Канады. Судьи объяснили почему

Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель избежал штрафа по итогам разбирательств после финиша гонки Гран-при Канады Формулы-1. Феттеля обвиняли в том, что позади сейфти-кара он отстал от ехавшей впереди машины более чем на десять корпусов, что запрещено регламентом.



Стюарды установили, что нарушение действительно было, однако признали, что к моменту рестарта Феттель исправил собственную ошибку. При этом такое же прегрешение с сильным отставанием от соперников допускали и некоторые другие гонщики, но и они создали корректные разрывы к моменту рестарта гонки.



Таким образом, судьи посчитали, что Феттель не должен получать штрафа за свои действия. Это позволило Себастьяну сохранить 12-ю позицию по итогам гонки.