Хэмилтон: хороший результат делает меня гораздо увереннее

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал собственный результат на Гран-при Канады. Он занял третье место. Семикратный чемпион мира во второй раз в сезоне попал на подиум.
«В боксах команда была рада тому, как прошла квалификация. А последующий хороший результат в гонке даёт мне надежду и делает меня гораздо увереннее. У нашей машины точно есть потенциал, но у «Мерседеса» очень узкий диапазон рабочих настроек. И если вы не сможете попасть в нужное окно, то всё будет складываться не лучшим образом для вас, и уладить это потом бывает проблематично. Но в этот уикенд команда проявила себя достойно», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.
Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял Карлос Сайнс, представляющий «Феррари».
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