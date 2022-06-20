Хэмилтон: хороший результат делает меня гораздо увереннее

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал собственный результат на Гран-при Канады. Он занял третье место. Семикратный чемпион мира во второй раз в сезоне попал на подиум.



«В боксах команда была рада тому, как прошла квалификация. А последующий хороший результат в гонке даёт мне надежду и делает меня гораздо увереннее. У нашей машины точно есть потенциал, но у «Мерседеса» очень узкий диапазон рабочих настроек. И если вы не сможете попасть в нужное окно, то всё будет складываться не лучшим образом для вас, и уладить это потом бывает проблематично. Но в этот уикенд команда проявила себя достойно», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.



Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял Карлос Сайнс, представляющий «Феррари».